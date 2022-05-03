  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Федерация биатлона Украины назвала имя нового старшого тренера команды
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федерация биатлона Украины назвала имя нового старшого тренера команды

Биатлон
(1 голосов)

Им стал Александр Кравченко

Федерация биатлона Украины назвала имя нового старшого тренера команды

Новина українською

Третьего мая Федерация биатлона Украины назвала тренерский штаб женской сборной на следующий сезон.

Должность старшего тренера будет занимать Александр Кравченко, помогать которому будут Александр Биланенко и Олег Меркушин.

Отметим, что вакансия старшего тренера появилась после того, как Урош Велепец перешел работать в сборную Германии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Кравченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде