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Федерация биатлона Украины назвала имя нового старшого тренера команды
Им стал Александр Кравченко
Третьего мая Федерация биатлона Украины назвала тренерский штаб женской сборной на следующий сезон.
Должность старшего тренера будет занимать Александр Кравченко, помогать которому будут Александр Биланенко и Олег Меркушин.
Отметим, что вакансия старшего тренера появилась после того, как Урош Велепец перешел работать в сборную Германии.
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