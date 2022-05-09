Пидручный: Спортсмены – это люди, которые заявляют о стране на международном уровне

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный в интервью НОК рассказал о необходимости международных соревнованиях для нашей команды:

Спортсмены – это люди, которые заявляют о стране на международном уровне. Когда спортсмен выигрывает какую-нибудь большую награду, весь мир видит, откуда он, из какой страны. И сразу же люди начинают интересоваться, что это за происходящая страна. Тем самым мы поощряем людей увидеть ситуацию, которая происходит в нашей стране.