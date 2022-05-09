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Пидручный: Спортсмены – это люди, которые заявляют о стране на международном уровне

Биатлон
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Биатлонист считает, что с помощью спортсменов можно привлечь внимание других стран

Пидручный: Спортсмены – это люди, которые заявляют о стране на международном уровне

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный в интервью НОК рассказал о необходимости международных соревнованиях для нашей команды:

Спортсмены – это люди, которые заявляют о стране на международном уровне. Когда спортсмен выигрывает какую-нибудь большую награду, весь мир видит, откуда он, из какой страны. И сразу же люди начинают интересоваться, что это за происходящая страна. Тем самым мы поощряем людей увидеть ситуацию, которая происходит в нашей стране.

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В статье: Дмитрий Пидручный
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