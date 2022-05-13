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Пидручный: Я на контракте в Национальной гвардии и помогаю военным
Дмитрий не считает себя героем
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный рассказал о службе в Нацгвардии.
"Я на контракте в Национальной гвардии. Сейчас прохожу службу в городе Тернополь, помогаю военным.
Если честно, то я не люблю, когда из меня делают героя в этом плане. Не такое уж большое дело я делаю по сравнению с теми людьми, которые на передовой. Да, мы занимаемся помощью, охраной, но, конечно, те ребята, которые на передовой – они просто герои".
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