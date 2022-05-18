Йоханнес Бё: Исключение России из спорта - это шаг в правильном направлении

Биатлонист сборной Норвегии Йоханнес Бё рассказал, что необходимо полностью исключить россию из спорта.

"Исключение России выглядит единственной возможностью для того, чтобы настроить людей против власти. И тогда это, по крайней мере, шаг в правильном направлении".

В России вас вдруг могут посадить, и, наверное, поэтому многие не стремятся говорить, что думают, что правильно, а что нет", - сказал Бьо.