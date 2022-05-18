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Йоханнес Бё: Исключение России из спорта - это шаг в правильном направлении
Биатлонист поддерживает все санкции
Биатлонист сборной Норвегии Йоханнес Бё рассказал, что необходимо полностью исключить россию из спорта.
"Исключение России выглядит единственной возможностью для того, чтобы настроить людей против власти. И тогда это, по крайней мере, шаг в правильном направлении".
В России вас вдруг могут посадить, и, наверное, поэтому многие не стремятся говорить, что думают, что правильно, а что нет", - сказал Бьо.
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Источник:sport.ua
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