Санитра: Война начавшаяся 24 февраля испортила жизнь многим людям, в том числе и мне

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра будет продолжать работать с украинскими спортсменами в грядущем сезоне 2022/2023.

Ситуация после Олимпиады-2022

Три месяца назад после Олимпийских игр в Пекине, когда мы прощались с ребятами в аэропорту Франкфурта, у нас были большие планы и хотели достойно закончить сезон. Нас ждали еще три этапа Кубка мира. В то же время мы практически уже готовили со спортсменами планы на следующий сезон. Тогда уже обсудили с руководством мое желание работать дальше, практически все было готово.

Война начавшаяся 24 февраля испортила жизнь многим людям. Так же повлияла и на спортивную жизнь страны, и на мою личную. Я шесть лет работаю в Украине. Мое отношение к ней очень сердечное. Когда война началась, я очень переживал за своих спортсменов, друзей и находившихся здесь людей. До этого времени я не давал никаких интервью. Переживал все вместе с ребятами и друзьями.

Долго думал о том, что есть возможности работать и в других командах. Необходимо было принять решение, потому что в этой ситуации нелегко отказаться от поступающих предложений. Мой характер мне не позволил бросить ребят, команду, Украину и свой шестилетний труд. Поэтому я пошел на риск и решил работать с мужской сборной и дальше. Верю, что в это нелегкое время ситуация будет улучшаться и верю в победу Украины".

Первый сбор

"Мы сейчас выходим из ситуации, которую имеем. Приняли решение сделать первый сбор в Украине. Я долго думал, как буду добираться, но принял решение, что приеду. Я должен был встретиться со спортсменами и понять, в каком они состоянии".

Я хотел, чтобы как обычно в начале олимпийского цикла в команде А на первом сборе у меня было десять спортсменов. Но в этом положении руководство сообщило, что могу взять только шестерых, поэтому я должен был изменить целую стратегию. Сейчас у меня практически пять спортсменов: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Денис Насыко и Тарас Лесюк. Жаль, что не смог освободиться от исполнения своих обязанностей капитан команды Дмитрий Пидручный. Надеюсь, что в ближайшие дни примут одобрительное решение к нему, чтобы он мог готовиться.

Разумеется, первоочередная задача – это оборона Украины, но для того чтобы Украина была сильной, нужно иметь и хорошие выступления на международной арене. А биатлон всегда был тем видом спорта, который поднимал флаг Украины и за границей. Потому я верю, что для топ-спортсменов будут сделаны условия, чтобы мы могли готовиться. Знаю, что сейчас нет возможности строить большие планы, но хотим серьезно готовиться к сезону.

Планы на следующее собрание

"Сейчас в Сянках будем принимать решения, как и все дальше. Хочу иметь возможность выехать с командой за границу, чтобы готовиться в хороших условиях к летнему чемпионату мира, на котором хотим выступать в августе в Рупольдинге. Поэтому в июле планируем выехать в Германию, а именно в Обергоф. Потом имеем в планах итальянское Пасо Лаваца, а на сентябрь Сянки или Буковель, если позволит положение. А дальше по программе, которую мы уже протестировали: в октябре хотим выехать в австрийский Рамзау на лыжи, а в ноябре готовиться на вкатке где-то в Норвегии, а затем уже старт сезона.