Евгений Пронин, исполняющий обязанности президента ФЛАУ представил новый логотип организации, который поддержал Совет ФЛАУ.

Страна-агрессор уже успела увидеть в этом лого свастику, но на самом деле его история имеет совсем другое значение. Здесь соединены Герб Украины, искра от олимпийского огня и сокол, летящий по добыче, что тоже является одной из трактовок значения, зашифрованного в нашем гербе".

".