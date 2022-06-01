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ФЛАУ презентовала новый логотип
Он напоминает Герб Украины
Фото: ФЛАУ
Евгений Пронин, исполняющий обязанности президента ФЛАУ представил новый логотип организации, который поддержал Совет ФЛАУ.
Страна-агрессор уже успела увидеть в этом лого свастику, но на самом деле его история имеет совсем другое значение. Здесь соединены Герб Украины, искра от олимпийского огня и сокол, летящий по добыче, что тоже является одной из трактовок значения, зашифрованного в нашем гербе".
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