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ФЛАУ презентовала новый логотип

Биатлон
(1 голосов)

Он напоминает Герб Украины

ФЛАУ презентовала новый логотип

Фото: ФЛАУ

Новина українською

Евгений Пронин, исполняющий обязанности президента ФЛАУ представил новый логотип организации, который поддержал Совет ФЛАУ.

Страна-агрессор уже успела увидеть в этом лого свастику, но на самом деле его история имеет совсем другое значение. Здесь соединены Герб Украины, искра от олимпийского огня и сокол, летящий по добыче, что тоже является одной из трактовок значения, зашифрованного в нашем гербе".

ФЛАУ презентовала новый логотип - изображение 1".

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В статье: ФЛАУ
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