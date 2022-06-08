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Пидручный призывает белорусский народ выходить на протесты
Всех не посадят
Фото: Obozrevatel
Биатлонист мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный рассказал, что думает о белорусских спортсменах.
- Что, по вашему мнению, делать спортсменам из беларуси, когда за публичное выступление могут отправить на сутки или уволить из сборной?
– Я никого не осуждаю. Люди боятся – это нормально. Но ведь всех не посадят. В Украине мы это проходили в начале революции 2013-го. Конечно, было страшно. Но когда все вышли, то народ сплотился.
Боролись вместе и заставили власть учитывать наши голоса. Думаю, так случилось бы и в беларуси, и в россии.
– Что думаете о Лукашенко?
– Я приезжал в беларусь. Хорошие дороги, люди. Порядок. Но всегда было негативное мнение о диктаторах. Мне не нравится, когда нет свободы слова, демократии.
Очень плохо, если люди заложники ситуации в стране и ничего не могут изменить. И все же к августу-2020 относился к Лукашенко лучше, а затем он проиграл выборы и начал убивать свой народ, - сказал Подручный.
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