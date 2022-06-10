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Пидручный начал подготовку к сезону в составе сборной Украины
Биатлониста отпустили из рядов Национальной Гвардии
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Дмитрий Пидручный начал подготовку к следующему сезону в составе команды "А".
Присутствие Подручного на собрании означает, что Министерство молодежи и спорта Украины смогло согласовать процесс увольнения биатлониста из рядов Национальной Гвардии для возобновления тренировок и подготовки к новому сезону.
Теперь на собрании в команде "А" находятся девять биатлонистов. Мужская сборная по приезду Подручного находится в полном составе.
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