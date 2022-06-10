Пидручный начал подготовку к сезону в составе сборной Украины

Дмитрий Пидручный начал подготовку к следующему сезону в составе команды "А".

Присутствие Подручного на собрании означает, что Министерство молодежи и спорта Украины смогло согласовать процесс увольнения биатлониста из рядов Национальной Гвардии для возобновления тренировок и подготовки к новому сезону.

Теперь на собрании в команде "А" находятся девять биатлонистов. Мужская сборная по приезду Подручного находится в полном составе.