  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Пидручный начал подготовку к сезону в составе сборной Украины
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пидручный начал подготовку к сезону в составе сборной Украины

Биатлон
(1 голосов)

Биатлониста отпустили из рядов Национальной Гвардии

Пидручный начал подготовку к сезону в составе сборной Украины

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Дмитрий Пидручный начал подготовку к следующему сезону в составе команды "А".

Присутствие Подручного на собрании означает, что Министерство молодежи и спорта Украины смогло согласовать процесс увольнения биатлониста из рядов Национальной Гвардии для возобновления тренировок и подготовки к новому сезону.

Теперь на собрании в команде "А" находятся девять биатлонистов. Мужская сборная по приезду Подручного находится в полном составе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дмитрий Пидручный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде