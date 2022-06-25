Итальянский биатлонист Хофер перенес операцию на плече

Итальянский биатлонист Лукас Хофер перенес операцию на плече. Об этом он рассказал своим болельщикам на официальной странице в Instagram.

"Перезапуск 2.0. Вскоре после левого такая же проблема возникла на правом плече.

Спасибо врачу Филиппу Мородеру за скорую и профессиональную помощь. Я снова почувствовал себя в лучших (южно-тирольских) руках", – написал Хофер.