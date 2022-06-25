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Итальянский биатлонист Хофер перенес операцию на плече
Желаем выздоровления как можно скорее
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский биатлонист Лукас Хофер перенес операцию на плече. Об этом он рассказал своим болельщикам на официальной странице в Instagram.
"Перезапуск 2.0. Вскоре после левого такая же проблема возникла на правом плече.
Спасибо врачу Филиппу Мородеру за скорую и профессиональную помощь. Я снова почувствовал себя в лучших (южно-тирольских) руках", – написал Хофер.
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