Дарья Блашко получила тренера на следующий сезон

Украинская биатлонистка Дарья Блашко выбрала тренера, под руководством которого будет готовиться к следующему сезону. Им станет наставник мужской команды Юрай Санитра.

Об этом сообщил главный тренер женской команды Александр Кравченко.

Напомним, что Блашко вошла в состав женской сборной А, кроме нее главную команду страны в следующем сезоне будут представлять Ирина Петренко, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос, Юлия Джима и Елена Белосюк.

Напомним, что первый командный сбор женской сборной стартовал 30 июня.