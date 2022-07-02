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Дарья Блашко получила тренера на следующий сезон

Биатлон
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Прекрасный выбор

Дарья Блашко получила тренера на следующий сезон

UA-Футбол
Новина українською

Украинская биатлонистка Дарья Блашко выбрала тренера, под руководством которого будет готовиться к следующему сезону. Им станет наставник мужской команды Юрай Санитра.

Об этом сообщил главный тренер женской команды Александр Кравченко.

Напомним, что Блашко вошла в состав женской сборной А, кроме нее главную команду страны в следующем сезоне будут представлять Ирина Петренко, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос, Юлия Джима и Елена Белосюк.

Напомним, что первый командный сбор женской сборной стартовал 30 июня.

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В статье: Дарья Блашко
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