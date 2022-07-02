Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дарья Блашко получила тренера на следующий сезон
Прекрасный выбор
Украинская биатлонистка Дарья Блашко выбрала тренера, под руководством которого будет готовиться к следующему сезону. Им станет наставник мужской команды Юрай Санитра.
Об этом сообщил главный тренер женской команды Александр Кравченко.
Напомним, что Блашко вошла в состав женской сборной А, кроме нее главную команду страны в следующем сезоне будут представлять Ирина Петренко, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос, Юлия Джима и Елена Белосюк.
Напомним, что первый командный сбор женской сборной стартовал 30 июня.
Популярное сейчас
- Флаг, герб и красная калина. Юрий Вернидуб показал новую патриотическую татуировку
- Реал не заинтересован в услугах своего 40-миллионного вингера
- Россияне применяют комплексы радиоэлектронной борьбы с Белгородской области – Генштаб
- Революционер или комбинатор, действующий или упавший король? Ромелу Лукаку вновь начинает снизу
- Звезда Динамо Виктор Цыганков сыграл свадьбу со своей очаровательной второй половинкой. ФОТО
- Роман Зозуля со звездами эстрады принял участие в благотворительном концерте в Мадриде. ФОТО