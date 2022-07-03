Тренер сборной Украины: Я до сих пор не знаю, где Вита Семеренко находится

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Александр Кравченко рассказал, что не может выйти на связь с Витой Семеренко. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"С Витой никаких разговоров не было. Я до сих пор не знаю, где она находится с семьей.

Я разговаривал с Валентиной, но она мне не сказала местонахождение. Сказала, что все нормально", – сказал Кравченко.