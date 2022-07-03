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Тренер сборной Украины: Я до сих пор не знаю, где Вита Семеренко находится

Биатлон
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Главное, чтобы была здорова

Тренер сборной Украины: Я до сих пор не знаю, где Вита Семеренко находится

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Александр Кравченко рассказал, что не может выйти на связь с Витой Семеренко. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"С Витой никаких разговоров не было. Я до сих пор не знаю, где она находится с семьей.

Я разговаривал с Валентиной, но она мне не сказала местонахождение. Сказала, что все нормально", – сказал Кравченко.

Напомним, что ранее Дарья Блашко получила нового тренера на следующий сезон.

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В статье: Вита Семеренко
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