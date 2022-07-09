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Дерезимля: Биатлонную базу в Чернигове восстановить невозможно
Ее освободили орки
biathlonworld.com
Вице-президент Федерации биатлона Украины Андрей Дерезимля рассказал, что биатлонную базу в Чернигове невозможно восстановить после бомбардировок россиян. Его слова цитирует ПРОФУТБОЛ Digital:
– Базу вообще нельзя восстановить, к сожалению. Надо ее сносить и строить новую. Это очень досадно, какая бы она ни была устаревшая, но своими силами городской и областной советы, федерация биатлона ее поддерживали.
На этой базе в укрытии находились работники базы, спортсмены. Дарья Блашко, я с ней был на связи, она в подвальном помещении находилась.
Первый прилет был 19 марта, авиаудар – самое большое разрушение. Затем были обстрелы из "градов", "смерчей".
Трасса повреждена, где мы ее пытаемся восстановить, чтобы дети имели возможность тренироваться. Пытаемся возобновить своими силами, ведем переговоры с министерством молодежи и спорта, с областным советом, чтобы средства выделили.
От минометных обстрелов небольшие повреждения, большие воронки от прилетов "градов".
До войны здесь планировалась реконструкция, был объявлен тендер, была договоренность о выделении средств. Был проект восстановления лыжероллерной трассы.
– Сколько нужно средств, чтобы восстановить такую трассу?
– Восстановление трассы – это одна стоимость. Если делать качественно, более или менее для проведения соревнований, то это совсем другие средства. Приблизительно считали, что нужно 150 млн гривен, – сказал Дериземля.
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