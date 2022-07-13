Юрай Санитра: Все ребята мотивированы тренироваться, чтобы лучше представить Украину в такой сложной ситуации

Тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал об особенностях тренировочного процесса на первом тренировочном сборе в Сянках.

– В каком состоянии – и моральном, и физическом, приехали ребята на первый сбор?

– Не все имели возможность тренироваться, поэтому спортсмены приехали в разном физическом состоянии. Понятно, что нужно максимально индивидуально подходить к тренировочному процессу. Что касается морального положения, то все ребята мотивированы тренироваться, чтобы лучше представить свою страну, Украину, на международных биатлонных стартах. Ясно, что каждый день у нас начинается с чистого листа, каждый день – особенный, потому что личная ситуация у спортсменов меняется, нужно решать многие личные проблемы, но сейчас скажу, что спортсмены хорошо относятся к тренировочной работе.

– У мужчин изменилось отношение к работе?

– Я бы не сказал, что в прошлом сезоне они по-другому относились к своей спортивной работе. Но сейчас я чувствую, что есть такое внутреннее желание в этой сложной ситуации, которая сейчас в Украине показать что-то большее, выложиться на тренировке максимально. И это я вижу каждый день, на каждой тренировке.