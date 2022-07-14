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Артем Прима отреагировал на ракетные удары по Виннице
Биатлонист считает, что россиян нужно изолировать от мира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский биатлонист Артем Прима в Instagram отреагировал на ракетные удары россиян по центру Винницы.
"Россию надо изолировать, закрыть в клетке или просто уничтожить... В этом нуждается весь мир".
Пока известно о 21 погибшем, из них трое детей, 52 госпитализированных, из которых 34 в тяжелом состоянии. Также 46 человек пропали без вести.
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