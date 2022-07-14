Артем Прима отреагировал на ракетные удары по Виннице

Украинский биатлонист Артем Прима в Instagram отреагировал на ракетные удары россиян по центру Винницы.

"Россию надо изолировать, закрыть в клетке или просто уничтожить... В этом нуждается весь мир".

Пока известно о 21 погибшем, из них трое детей, 52 госпитализированных, из которых 34 в тяжелом состоянии. Также 46 человек пропали без вести.