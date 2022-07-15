  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Юрай Санитра рассказал, когда завершит карьеру
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Юрай Санитра рассказал, когда завершит карьеру

Биатлон
(1 голосов)

Пока можно не волноваться

Юрай Санитра рассказал, когда завершит карьеру

xsport.ua

Новина українською

Старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра рассказал, что задумался над завершением тренерской карьеры после Олимпийских игр-2026.

Юрай, хочу спросить о вашей перспективе в работе с украинской командой. Из разговора с Вами я правильно поняла, что Вы настроены работать с командой к Олимпийским Играм-2026?

Если со здоровьем все будет хорошо, то ясно, что я готов отработать до 2026 года, потому что имею такую ​​цель. В Антхольце на чемпионате мира 1995 года я начинал свою тренерскую карьеру как тренер женской словацкой команды, и там же хочу закончить свою тренерскую карьеру уже на Олимпийских Играх-2026.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрай Санитра
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде