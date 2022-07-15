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Юрай Санитра рассказал, когда завершит карьеру
Пока можно не волноваться
xsport.ua
Старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра рассказал, что задумался над завершением тренерской карьеры после Олимпийских игр-2026.
Юрай, хочу спросить о вашей перспективе в работе с украинской командой. Из разговора с Вами я правильно поняла, что Вы настроены работать с командой к Олимпийским Играм-2026?
Если со здоровьем все будет хорошо, то ясно, что я готов отработать до 2026 года, потому что имею такую цель. В Антхольце на чемпионате мира 1995 года я начинал свою тренерскую карьеру как тренер женской словацкой команды, и там же хочу закончить свою тренерскую карьеру уже на Олимпийских Играх-2026.
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