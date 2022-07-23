  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Братья Бё готовятся к новому биатлонному сезону. Фото
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Братья Бё готовятся к новому биатлонному сезону. Фото

Биатлон
Обновлено
(1 голосов)

К новым победам

Братья Бё готовятся к новому биатлонному сезону. Фото

instagram.com/ibu_biathlonworld

UA-Футбол
Новина українською

Норвежские биатлонисты Тарье и Йоханнес Бё готовятся к старту нового биатлонного сезона. Соответствующее фото на своей странице в Instagram разместил старший брат.

Напомним, ранее Марта Костюк показала один день из своей жизни.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Йоханнес Бе Тарьей Бе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде