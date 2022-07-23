Биатлон
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Братья Бё готовятся к новому биатлонному сезону. Фото
К новым победам
instagram.com/ibu_biathlonworld
Норвежские биатлонисты Тарье и Йоханнес Бё готовятся к старту нового биатлонного сезона. Соответствующее фото на своей странице в Instagram разместил старший брат.
Напомним, ранее Марта Костюк
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