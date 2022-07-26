Пидручный рассказал, как проходит тренировочный сбор в Оберхофе

Украинский биатлонист Дмитрий Подручный рассказал об особенностях тренировочного сбора в Обергофе и своей подготовке к новому сезону.

"В Обергофе, как я думаю всем известно, есть лыжная труба. Там можно круглый год кататься на искусственном снегу и мы воспользовались этой возможностью.

Уделяли внимание катанию на снегу, чтобы не забывать, что такое лыжи. Это достаточно хорошая практика, когда среди лета есть такая возможность. Я заметил, что достаточно много европейских сборных это практикуют.

Они приезжают в тот же обергоф или посреди лета ездят на ледники и катаются много на лыжах. Это основное, чем отличалась работа в Германии от сбора в Сянках.

У меня программа отличалась от другой части команды, потому что я позже присоединился к тренировочному процессу. Не мог вовремя начать подготовку со всеми.

Впрочем, я понемногу догоняю ребят и уже начинаем входить в соревновательный режим. Поднимаем интенсивность тренировок, также поднимаем скорость стрельбы, поднимаем пульс на стрельбе.

В принципе, тоже самое что мы делаем всегда в этот период. У меня около полумесяца, месяц отставания пока еще есть", – сказал Подручный.