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Пидручный рассказал, как проходит тренировочный сбор в Оберхофе
Украинский биатлонист присоединился позже к спортсменам сборной
Фото: Obozrevatel
Украинский биатлонист Дмитрий Подручный рассказал об особенностях тренировочного сбора в Обергофе и своей подготовке к новому сезону.
"В Обергофе, как я думаю всем известно, есть лыжная труба. Там можно круглый год кататься на искусственном снегу и мы воспользовались этой возможностью.
Уделяли внимание катанию на снегу, чтобы не забывать, что такое лыжи. Это достаточно хорошая практика, когда среди лета есть такая возможность. Я заметил, что достаточно много европейских сборных это практикуют.
Они приезжают в тот же обергоф или посреди лета ездят на ледники и катаются много на лыжах. Это основное, чем отличалась работа в Германии от сбора в Сянках.
У меня программа отличалась от другой части команды, потому что я позже присоединился к тренировочному процессу. Не мог вовремя начать подготовку со всеми.
Впрочем, я понемногу догоняю ребят и уже начинаем входить в соревновательный режим. Поднимаем интенсивность тренировок, также поднимаем скорость стрельбы, поднимаем пульс на стрельбе.
В принципе, тоже самое что мы делаем всегда в этот период. У меня около полумесяца, месяц отставания пока еще есть", – сказал Подручный.
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