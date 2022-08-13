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Стало известно расписание летнего чемпионата мира-2022 в Рупольдинге
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
С 25 по 28 августа в немецком Рупольдинге состоится летний чемпионат мира-2022 по биатлону. Вашему вниманию расписание мирового первенства.
25.08.2022 – 13:00 – Суперспринт, юниоры. Квалификация
25.08.2022 – 14:35 – Суперспринт, юниоры. Финал
25.08.2022 – 16:10 – Суперспринт, юниорки. Квалификация
25.08.2022 – 17:45 – Суперспринт, юниорки. Финал
26.08.2022 – 13:00 – Суперспринт, мужчины. Квалификация
26.08.2022 – 14:35 – Суперспринт, мужчины. Финал
26.08.2022 – 16:10 – Суперспринт, женщины. Квалификация
26.08.2022 – 17:45 – Суперспринт, женщины. Финал
27.08.2022 - 11:00 - Спринт, юниоры
27.08.2022 - 13:20 - Спринт, юниорки
27.08.2022 - 15:45 - Спринт, мужчины
27.08.2022 - 18:00 - Спринт, женщины
28.08.2022 - 12:15 - Гонка преследования, юниоры
28.08.2022 - 14:05 - Гонка преследования, юниорки
28.08.2022 - 16:15 - Масс-старт, мужчины
28.08.2022 - 18:10 - Масс-старт, женщины
Напомним, что мужские и женские сборные Украины выступят основным составом на соревнованиях.
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