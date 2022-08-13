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Стало известно расписание летнего чемпионата мира-2022 в Рупольдинге

Биатлон
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Стало известно расписание летнего чемпионата мира-2022 в Рупольдинге

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

С 25 по 28 августа в немецком Рупольдинге состоится летний чемпионат мира-2022 по биатлону. Вашему вниманию расписание мирового первенства.

25.08.2022 – 13:00 – Суперспринт, юниоры. Квалификация

25.08.2022 – 14:35 – Суперспринт, юниоры. Финал

25.08.2022 – 16:10 – Суперспринт, юниорки. Квалификация

25.08.2022 – 17:45 – Суперспринт, юниорки. Финал

26.08.2022 – 13:00 – Суперспринт, мужчины. Квалификация

26.08.2022 – 14:35 – Суперспринт, мужчины. Финал

26.08.2022 – 16:10 – Суперспринт, женщины. Квалификация

26.08.2022 – 17:45 – Суперспринт, женщины. Финал

27.08.2022 - 11:00 - Спринт, юниоры

27.08.2022 - 13:20 - Спринт, юниорки

27.08.2022 - 15:45 - Спринт, мужчины

27.08.2022 - 18:00 - Спринт, женщины

28.08.2022 - 12:15 - Гонка преследования, юниоры

28.08.2022 - 14:05 - Гонка преследования, юниорки

28.08.2022 - 16:15 - Масс-старт, мужчины

28.08.2022 - 18:10 - Масс-старт, женщины

Напомним, что мужские и женские сборные Украины выступят основным составом на соревнованиях.

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В статье: летний чемпионат мира по биатлону
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Источник:
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