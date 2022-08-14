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Йоханес Бё в выходной продолжает подготовку к новому сезону. Фото
Скоро старт
instagram.com/ibu_biathlonworld
Один из лучших биатлонистов мира, норвежец Йоханес Бе продолжает подготовку к предстоящему сезону. Несмотря на то, что на календаре выходной он работает в спортивном зале. Соответствующее фото младший из братьев разместил на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Александр Усик
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