Йоханес Бё в выходной продолжает подготовку к новому сезону. Фото

Один из лучших биатлонистов мира, норвежец Йоханес Бе продолжает подготовку к предстоящему сезону. Несмотря на то, что на календаре выходной он работает в спортивном зале. Соответствующее фото младший из братьев разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Александр Усик выпустил свою NFT-коллекцию.