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Йоханес Бё в выходной продолжает подготовку к новому сезону. Фото

Биатлон
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Йоханес Бё в выходной продолжает подготовку к новому сезону. Фото

instagram.com/ibu_biathlonworld

UA-Футбол
Новина українською

Один из лучших биатлонистов мира, норвежец Йоханес Бе продолжает подготовку к предстоящему сезону. Несмотря на то, что на календаре выходной он работает в спортивном зале. Соответствующее фото младший из братьев разместил на своей странице в Instagram.

Йоханес Бё в выходной продолжает подготовку к новому сезону. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Александр Усик выпустил свою NFT-коллекцию.

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В статье: Йоханнес Бе
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