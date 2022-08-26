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Сборная Украины назвала состав на суперспринт ЧМ-2022
Финал женского суперспринта стартует 26 августа
Getty Images/Global Images Ukraine
26 августа на чемпионате мира по летнему биатлону в Рупольдинге состоится женский суперспринт.
В финальной части соревнований выступят Дарья Блашко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Валентина Семеренко.
Следует отметить, что для украинцев это первый старт после начала полномасштабной войны.
Рупольдинг, Германия. Женщины
Состав сборной Украины:
6. Дарья Блашко
14. Юлия Джима
26. Анастасия Меркушина
30. Валентина Семеренко
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Источник:Tribuna
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