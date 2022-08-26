Сборная Украины назвала состав на суперспринт ЧМ-2022

26 августа на чемпионате мира по летнему биатлону в Рупольдинге состоится женский суперспринт.

В финальной части соревнований выступят Дарья Блашко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Валентина Семеренко.

Следует отметить, что для украинцев это первый старт после начала полномасштабной войны.

Рупольдинг, Германия. Женщины

Состав сборной Украины:

6. Дарья Блашко

14. Юлия Джима

26. Анастасия Меркушина

30. Валентина Семеренко