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Сборная Украины назвала состав на суперспринт ЧМ-2022

Биатлон
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Финал женского суперспринта стартует 26 августа

Сборная Украины назвала состав на суперспринт ЧМ-2022

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

26 августа на чемпионате мира по летнему биатлону в Рупольдинге состоится женский суперспринт.

В финальной части соревнований выступят Дарья Блашко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Валентина Семеренко.

Следует отметить, что для украинцев это первый старт после начала полномасштабной войны.

Рупольдинг, Германия. Женщины

Состав сборной Украины:

6. Дарья Блашко

14. Юлия Джима

26. Анастасия Меркушина

30. Валентина Семеренко

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В статье: сборная Украины по биатлону
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Источник:
Tribuna

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