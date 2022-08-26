Шарль Леклер: Нужно сделать то же самое, что и Феттель в 2013 году

Пилот "Феррари" Шарль Леклер будет бороться за победу в чемпионате до самого конца сезона. Гонщик привёл в пример Себастьяна Феттеля, который выиграл все гонки после летней паузы в 2013 году и стал чемпионом.

"Будем двигаться от одной гонки к другой и стараться максимально использовать возможности, которые у нас будут. Я всё ещё верю в победу. Это очень трудный вызов, но я продолжаю верить до конца. Иногда мы немного сильнее "Ред Булл", иногда они. Сейчас к борьбе подключится "Мерседес", и это здорово. Побеждать, думаю, будет та команда, которая сможет провести отличный уикенд, в этом и будут различия между командами.

Да, меня вдохновляет пример Феттеля, мне нужно сделать то же самое, что и он в 2013 году. Да, сказать проще, чем сделать, но я постараюсь", — приводит слова Леклера GPFans.