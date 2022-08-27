Пидручный отчитался о первом дне летнего чемпионата мира. Фото

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный отчитался перед болельщиками про первый день летнего чемпионата мира, проходящий в эти дни в немецком Рупольдинге. Фото из соревнований наш спортсмен разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что по итогам суперспринта Пидручный занял 10-е место, еще один представитель Украины Антон Дудченко финишировал 13-м.