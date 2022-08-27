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Пидручный отчитался о первом дне летнего чемпионата мира. Фото

Биатлон
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Пидручный отчитался о первом дне летнего чемпионата мира. Фото

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный отчитался перед болельщиками про первый день летнего чемпионата мира, проходящий в эти дни в немецком Рупольдинге. Фото из соревнований наш спортсмен разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что по итогам суперспринта Пидручный занял 10-е место, еще один представитель Украины Антон Дудченко финишировал 13-м.

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В статье: Дмитрий Пидручный
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