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Пидручный отчитался о первом дне летнего чемпионата мира. Фото
Хороший результат
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный отчитался перед болельщиками про первый день летнего чемпионата мира, проходящий в эти дни в немецком Рупольдинге. Фото из соревнований наш спортсмен разместил на своей странице в Instagram.
Напомним, что по итогам суперспринта Пидручный занял 10-е место, еще один представитель Украины Антон Дудченко финишировал 13-м.
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