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Украина назвала состав на мужской и женский спринты летнего ЧМ-2022

Биатлон
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Украина назвала состав на мужской и женский спринты летнего ЧМ-2022

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 27 августа, состоятся мужская и женская спринтерские гонки летнего чемпионата мира-2022, который проходит в эти дни в немецком Рупольдинге.

Сборная Украины назвала стартовый состав на обе гонки.

Мужской спринт. 15:45

9. Богдан Цымбал

41. Антон Дудченко

48. Дмитрий Пидручный

55. Артем Прима

69. Тарас Лесюк

Женский спринт. 18:00

8. Валя Семеренко

28. Дарья Блашко

30. Юлия Джима

51. Анастасия Меркушина

53. Елена Белосюк

64. Анна Кривонос

Напомним, что по итогам суперспринтов у мужчин лучшим среди украинцев стал Дмитрий Пидручный (10 место), а у женщин – Анастасия Меркушина (5 место).

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В статье: летний чемпионат мира по биатлону
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