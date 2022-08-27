Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина назвала состав на мужской и женский спринты летнего ЧМ-2022
Болеем за наших
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 27 августа, состоятся мужская и женская спринтерские гонки летнего чемпионата мира-2022, который проходит в эти дни в немецком Рупольдинге.
Сборная Украины назвала стартовый состав на обе гонки.
Мужской спринт. 15:45
9. Богдан Цымбал
41. Антон Дудченко
48. Дмитрий Пидручный
55. Артем Прима
69. Тарас Лесюк
Женский спринт. 18:00
8. Валя Семеренко
28. Дарья Блашко
30. Юлия Джима
51. Анастасия Меркушина
53. Елена Белосюк
64. Анна Кривонос
Напомним, что по итогам суперспринтов у мужчин лучшим среди украинцев стал Дмитрий Пидручный (10 место), а у женщин – Анастасия Меркушина (5 место).
Популярное сейчас
- Морозюк: На сколько я знаю из середины команды, у Динамо не очень хорошее психологическое состояние
- Фофана подпишет контракт с Челси до 2028 года. Известна зарплата англичанина
- Россия начала выводить свою боевую авиацию из Крыма - СМИ
- Шарль Леклер: Нужно сделать то же самое, что и Феттель в 2013 году
- Красотка дня. Жена Джона Терри демонстрирует роскошную фигуру на отдыхе. ФОТО
- Украинский блогер собрал 24 миллиона гривен на День Независимости
Новости по теме
- 15:24 Весь спорт Стало известно расписание летнего чемпионата мира-2022 в Рупольдинге
- 15:26 Весь спорт Санитра: Война начавшаяся 24 февраля испортила жизнь многим людям, в том числе и мне
- 16:22 Весь спорт Медаль Абраменко, стабильная Джима, допинговые скандалы и коронавирус. Какой для Украины была Олимпиада-2022 в Пекине