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Украина выступит в масс-старте летнего чемпионата мира-2022
Болеем за наших
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 28 августа, гонками с массовым стартом завершается летний чемпионат мира-2022 по биатлону, прошедший в немецком Рупольдинге.
Украина будет представлена как в мужском, так и в женском заездах.
В 14:00 по киевскому времени на старт выйдут девушки.
11. Дарья Блашко
13. Анастасия Меркушина
30. Валя Семеренко
В 16:05 свои силы на трассе и стрельбище опробуют мужчины.
9. Антон Дудченко
25. Дмитрий Пидручный
28. Тарас Лесюк
Отметим, что пока в активе украинской команды нет еще наград чемпионата мира.
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