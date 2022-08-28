Украина выступит в масс-старте летнего чемпионата мира-2022

Сегодня, 28 августа, гонками с массовым стартом завершается летний чемпионат мира-2022 по биатлону, прошедший в немецком Рупольдинге.

Украина будет представлена ​​как в мужском, так и в женском заездах.

В 14:00 по киевскому времени на старт выйдут девушки.

11. Дарья Блашко

13. Анастасия Меркушина

30. Валя Семеренко

В 16:05 свои силы на трассе и стрельбище опробуют мужчины.

9. Антон Дудченко

25. Дмитрий Пидручный

28. Тарас Лесюк

Отметим, что пока в активе украинской команды нет еще наград чемпионата мира.