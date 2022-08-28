Юниор Мандзин принес Украине первую медаль на летнем ЧМ-2022

Украинский юниор Виталий Мандзин завоевал первую для Украины награду на летнем чемпионате мира-2022 по биатлону, который проходит в эти дни в Рупольдинге (Германия).

В гонке преследования наш спортсмен с 1 промахом сумел замкнуть ТОП 3. Золото завоевал чех Томас Микиска (0+0+1+0), а серебро у его соотечественника Йонаса Меречика (0+1+0+0) (+21,8с.)

Летний ЧМ-2022, Рупольдинг, Германия.

Гонка преследования

Юниоры

3. Виталий Мандзин (Украина) – +53,1 (0+0+1+0)

19. Степан Кинаш (Украина) – +2.24,5 (1+2+0+2)

22. Дмитрий Грущак (Украина) – +2.38,6 (1+2+2+0)

24. Роман Боровик (Украина) – +2.53,9 (1+0+0+1)

30. Богдан Борковский (Украина) – +3.27,3 (2+4+2+1)