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Блашко и Меркушина – в ТОП 10 масс старта летнего чемпионата мира-2022, Вирер побеждает
Стрельба – да, бег – без комментариев
Сегодня 28 августа в немецком Рупольдинге заканчивается летний чемпионат мира-2022.
Дамы пробежали гонку с массовым стартом. Украину представляли Анастасия Меркушина и Дарья Блашко. Валентина Семеренко, несмотря на заявку, в гонке не стартовала.
Летний ЧМ-2022. Рупольдинг, Германия
Масс старт
Женщины
1. Доротея Вирер (1+0+0+0)
2. Дениз Херман (0+0+0+1) (+9,4)
3. Маркета Давидова (1+0+0+1) (+30,9)
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9. Дарья Блашко (0+0+0+1) (+1.45,5)
10. Анастасия Меркушина (0+0+1+0) (+1.52,3)
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