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Блашко и Меркушина – в ТОП 10 масс старта летнего чемпионата мира-2022, Вирер побеждает

Биатлон
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Стрельба – да, бег – без комментариев

Блашко и Меркушина – в ТОП 10 масс старта летнего чемпионата мира-2022, Вирер побеждает

UA-Футбол
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Сегодня 28 августа в немецком Рупольдинге заканчивается летний чемпионат мира-2022.

Дамы пробежали гонку с массовым стартом. Украину представляли Анастасия Меркушина и Дарья Блашко. Валентина Семеренко, несмотря на заявку, в гонке не стартовала.

Летний ЧМ-2022. Рупольдинг, Германия

Масс старт

Женщины

1. Доротея Вирер (1+0+0+0)

2. Дениз Херман (0+0+0+1) (+9,4)

3. Маркета Давидова (1+0+0+1) (+30,9)

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9. Дарья Блашко (0+0+0+1) (+1.45,5)

10. Анастасия Меркушина (0+0+1+0) (+1.52,3)

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В статье: летний чемпионат мира по биатлону
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