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Дарья Блашко: Мартен Фуркад хотел пригласить двух спортсменов из Украины
Украинка рассказала, что подготовка идет полным ходом
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская биатлонистка белорусского происхождения Дарья Блашко рассказала, как готовится к новому сезону.
– Подготовку к сезону можно назвать полноценной? Или проблемы, с которыми столкнулся наш спорт в связи с военной агрессией россии, дают о себе знать?
– На сегодняшний день подготовку можно назвать полноценной. Потому что мы проводим все необходимые собрания. Но это – благодаря помощи IBU и других национальных федераций. Без этого, честно, подготовка была бы невозможна. Но частично, то, что возможно сейчас делает министерство, часть расходов покрывается за счет помощи в организации сборов со стороны IBU. Вот такими совместными усилиями к счастью нужно выполнять всю необходимую программу.
– В начале сентября ты выступишь в Анси на фестивале, который организует Мартен Фуркад. Как появился вариант с таким приглашением?
– Мартен хотел пригласить двух спортсменов из Украины – одну женщину и одного мужчину. Сначала сделали предложение Юли Джиме – она отказалась, потом сказали мне – я согласилась. С ребятами было сложнее, потому что на момент формирования списка участников было сложно с выездами за границу, потому что все они – военнослужащие. И в результате так выходит, что, к сожалению, Украину там буду представлять только я.
– Кроме стартов во Франции, какие еще ближайшие планы по подготовке к сезону?
– Следующий сбор у нас запланирован в Обертиллиасе, а дальше будет виден. Также планируем принять участие в летнем чемпионате Украины, – сказала Блашко.
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