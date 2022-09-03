Дарья Блашко завоевала серебро на турнире Мартена Фуркада

Украинская биатлонистка Дарья Блашко финишировала второй на турнире имени Мартена Фуркада, состоявшемся во французском Анси.

Соревнования прошли в формате масс старта. Девушки прошли 8,5 км. и отработали на четырех огневых рубежах. Наша биатлонистка суммарно использовала 2 дополнительных патрона и сумела финишировать второй.

Золото завоевала чешка Маркета Давыдова, а ТОП 3 замкнула итальянка Доротея Вирер.

Отметим, что лидер прошлого сезона Марте Олсбю-Ройзеланд стала в итоге шестой.