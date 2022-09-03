Чемпионка Олимпиады-22 по биатлону пропустит предстоящий сезон

Победительница пекинской зимней Олимпиады-2022 Жюстин Брераз-Буше объявила о том, что пропустит весь предстоящий сезон. Она рассказала о том, что беременна.

"А теперь мы ждем. Теперь мы просто ждем. 123-день. Спасибо Федерации лыжного спорта Франции и всем моим партнершам, которые продолжают поддерживать меня. Увидимся в следующем году на биатлонных стадионах".

Француженка является двукратной медалисткой Олимпийских игр. В 2018 году в Пхенчхане она взяла бронзу в эстафете. В 2022 году в Пекине – победила в масс-старте. Также у Брераз-Буше множество медалей чемпионатов мира.