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Олимпийская чемпионка из Франции пропустит следующий сезон

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Она ждет ребенка

Олимпийская чемпионка из Франции пропустит следующий сезон

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в дисциплине масс старт, французская биатлонистка Жустин Бреза-Буше пропустит сезон 2022/2023.

Об этом сама спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

Причиной тому стала беременность спортсменки.

"Теперь мы просто ждем. 123-й день. Благодарю французскую федерацию лыжного спорта и всех моих партнерш, кто продолжает меня поддерживать. Увидимся на биатлонных стадионах в следующем году" – написала она.

Напомним, что в прошлом сезоне Бреза-Буше заняла 9 место в общем зачете Кубка мира.

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