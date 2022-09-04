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Олимпийская чемпионка из Франции пропустит следующий сезон
Она ждет ребенка
Getty Images/Global Images Ukraine
Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в дисциплине масс старт, французская биатлонистка Жустин Бреза-Буше пропустит сезон 2022/2023.
Об этом сама спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.
Причиной тому стала беременность спортсменки.
"Теперь мы просто ждем. 123-й день. Благодарю французскую федерацию лыжного спорта и всех моих партнерш, кто продолжает меня поддерживать. Увидимся на биатлонных стадионах в следующем году" – написала она.
Напомним, что в прошлом сезоне Бреза-Буше заняла 9 место в общем зачете Кубка мира.
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