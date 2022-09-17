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Йоханнес Бё обнаружил у себя новый талант. Видео

Биатлон
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Великий спортсмен

Йоханнес Бё обнаружил у себя новый талант. Видео

biathlonworld.com

UA-Футбол
Новина українською

Норвежский биатлонист, лидер Общего зачета Кубка мира Йоханнес Бё поделился со своими подписчиками новым видео. Легендарный спортсмен обнаружил у себя новый талант – баскетбольный. Соответствующий материал он разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что Ярослава Магучих претендует на звание лучшей легкоатлетки мира.

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В статье: Йоханнес Бе
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