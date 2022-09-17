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Йоханнес Бё обнаружил у себя новый талант. Видео
Великий спортсмен
biathlonworld.com
Норвежский биатлонист, лидер Общего зачета Кубка мира Йоханнес Бё поделился со своими подписчиками новым видео. Легендарный спортсмен обнаружил у себя новый талант – баскетбольный. Соответствующий материал он разместил на своей странице в Instagram.
Напомним, что Ярослава Магучих
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