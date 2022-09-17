Йоханнес Бё обнаружил у себя новый талант. Видео

Норвежский биатлонист, лидер Общего зачета Кубка мира Йоханнес Бё поделился со своими подписчиками новым видео. Легендарный спортсмен обнаружил у себя новый талант – баскетбольный. Соответствующий материал он разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что Ярослава Магучих претендует на звание лучшей легкоатлетки мира.