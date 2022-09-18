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Доротея Вирер показала, как провела субботний вечер. Фото
Настоящая леди
skisport.ru
Итальянская биатлонистка, одна из лидеров общего зачета Кубка мира Доротея Вирер показала своим поклонникам, как проводит субботний вечер. Титулованная спортсменка за чашкой чая смотрит фильмы. Соответствующий снимок она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Даяна Ястремская
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