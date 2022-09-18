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Доротея Вирер показала, как провела субботний вечер. Фото

Биатлон
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Настоящая леди

Доротея Вирер показала, как провела субботний вечер. Фото

skisport.ru

UA-Футбол
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Итальянская биатлонистка, одна из лидеров общего зачета Кубка мира Доротея Вирер показала своим поклонникам, как проводит субботний вечер. Титулованная спортсменка за чашкой чая смотрит фильмы. Соответствующий снимок она разместила на своей странице в Instagram.

Доротея Вирер показала, как провела субботний вечер. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Даяна Ястремская поделилась с поклонниками фото из Франции.

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В статье: Доротея Вирер
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