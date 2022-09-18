Международный союз биатлонистов получил нового руководителя

Действующий президент IBU Олле Далин единогласно переизбран на этот пост на следующий четырехлетний срок. Об этом сообщает uabiathlon.

Это произошло во второй день Конгресса организации, который вчера завершил свою работу в Зальцбурге. Пост вице-президента IBU будет занимать Иржи Хамза, в качестве IBU Treasurer будет работать Кристиан Шерер, а членами Исполнительного комитета на период 2022-2026 стали Франц Штайнле, Тим Фарчник, Торе Бойгард, Фабьен Саге, Натали Сантер и Катерина Дафовска.

Также в состав Исполкома войдет Председатель Комитета атлетов Клер Иган с правом голоса. Другая известная биатлонистка Кайса Макаряйнен станет представителем атлетов в Техническом комитете IBU.