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Международный союз биатлонистов получил нового руководителя

Биатлон
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Переизбрание

Международный союз биатлонистов получил нового руководителя

Фото - facebook.com/Chiemgau-Arena

UA-Футбол
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Действующий президент IBU Олле Далин единогласно переизбран на этот пост на следующий четырехлетний срок. Об этом сообщает uabiathlon.

Это произошло во второй день Конгресса организации, который вчера завершил свою работу в Зальцбурге. Пост вице-президента IBU будет занимать Иржи Хамза, в качестве IBU Treasurer будет работать Кристиан Шерер, а членами Исполнительного комитета на период 2022-2026 стали Франц Штайнле, Тим Фарчник, Торе Бойгард, Фабьен Саге, Натали Сантер и Катерина Дафовска.

Также в состав Исполкома войдет Председатель Комитета атлетов Клер Иган с правом голоса. Другая известная биатлонистка Кайса Макаряйнен станет представителем атлетов в Техническом комитете IBU.

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В статье: Кубок IBU
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