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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону заблудилась в Альпах

Биатлон
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К счастью, все обошлось

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону заблудилась в Альпах

UA-Футбол
Новина українською

Двухкратная олимпийская чемпионка из Чехии Габриэла Соукалова заблудилась в Альпах во время велосипедной прогулки. Она была одна.

После того, как у спортсменки разрядился телефон, связь с ней исчезла полностью. Но перед этим Габриэла сумела отправить знакомым свое месторасположение.

Первый день поиска результата не дал. На следующее утро спасатели услышали, как Соукалова зовет на помощь. Биатлонистку обнаружили на высоте 2270 метров. Во время инцидента Соукалова не пострадала.

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В статье: Габриэла Коукалова
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