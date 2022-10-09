Доротея Вирер в альпийских горах готовится к новому сезону. Фото

Итальянская биатлонистка, одна из лидеров Общего зачета Кубка мира Доротея Вирер, продолжает подготовку к новому сезону. Спортсменка поделилась со своими поклонниками фото из заснеженных Альп. Соответствующий снимок она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что биатлонный сезон 2022/2023 начинается 29 ноября в финском Контиолахте индивидуалкой у мужчин.