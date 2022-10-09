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Доротея Вирер в альпийских горах готовится к новому сезону. Фото
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skisport.ru
Итальянская биатлонистка, одна из лидеров Общего зачета Кубка мира Доротея Вирер, продолжает подготовку к новому сезону. Спортсменка поделилась со своими поклонниками фото из заснеженных Альп. Соответствующий снимок она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что биатлонный сезон 2022/2023 начинается 29 ноября в финском Контиолахте индивидуалкой у мужчин.
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