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Доротея Вирер показала домашнее фото из осенних Альп
Итальянка прекрасна
skisport.ru
Итальянская биатлонистка, одна из лидер Общего зачета Кубка мира Доротея Вирер поделилась со своими болельщиками новым фото. Итальянка снялась в домашней фотосессии на фоне Альп. Соответствующий снимок она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Марта Костюк
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