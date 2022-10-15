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Доротея Вирер показала домашнее фото из осенних Альп

Биатлон
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Итальянка прекрасна

Доротея Вирер показала домашнее фото из осенних Альп

skisport.ru

UA-Футбол
Новина українською

Итальянская биатлонистка, одна из лидер Общего зачета Кубка мира Доротея Вирер поделилась со своими болельщиками новым фото. Итальянка снялась в домашней фотосессии на фоне Альп. Соответствующий снимок она разместила на своей странице в Instagram.

Доротея Вирер показала домашнее фото из осенних Альп - изображение 1

Напомним, что ранее Марта Костюк поделилась со своими поклонниками горячим фото.

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В статье: Доротея Вирер
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