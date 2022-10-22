Доротея Вирер порадовала поклонников милым фото с тренировки

Итальянская биатлонистка, одна из лидеров Общего зачета Кубка мира Доротея Вирер порадовала поклонников новым фото. Спортсменка вернулась из-за границы в родную страну и продолжает подготовку к следующему сезону. Фото с тренировки она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что новый биатлонный сезон стартует 29 ноября индивидуальной гонкой у мужчин.