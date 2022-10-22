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Доротея Вирер порадовала поклонников милым фото с тренировки
Итальянка в своем стиле
instagram.com/ibu_biathlonworld
Итальянская биатлонистка, одна из лидеров Общего зачета Кубка мира Доротея Вирер порадовала поклонников новым фото. Спортсменка вернулась из-за границы в родную страну и продолжает подготовку к следующему сезону. Фото с тренировки она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что новый биатлонный сезон стартует 29 ноября индивидуальной гонкой у мужчин.
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