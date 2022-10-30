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Доротеи Вирер обидно, что россиян и белорусов отстранили от соревнований
Тупая
skisport.ru
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер высказалась об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований. Ее слова цитирует ОА Sport:
"Честно говоря, мне немного жаль, потому что россия и беларусь – очень сильные страны в нашем виде спорта. К сожалению, я не очень понимаю, что происходит с политической точки зрения и не мне судить эти события.
Я надеюсь снова увидеть этих спортсменов на трассе, и тогда увидим. Однако я знаю, что все тренируются в полной мере на случай, если смогут вернуться в соревнования" – сказала она.
Напомним, что новый биатлонный сезон 2022-2023 стартует уже 29 ноября.
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