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Тирил Экхофф приостановила карьеру

Биатлон
Обновлено
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У норвежки проблемы

Тирил Экхофф приостановила карьеру

Sven Hoppe / dpa / Global Look Press

UA-Футбол
Новина українською

Одна из лидер Общего зачета Кубка мира по биатлону, норвежка Тирил Экхофф приостановила карьеру. Причина – проблемы со здоровьем.

Об этом заявил врач сборной Норвегии по биатлону Аасне Фенне Хоксруд после консультации с руководством федерации.

"Когда она вернется, мы пока не знаем. Она получает хорошее наблюдение и всю помощь, которую она может получить. Мы, конечно, надеемся, что Тириль скоро поправится" – сказал он.

Биатлонный сезон стартует уже 29 ноября индивидуалкой у мужчин.

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В статье: Тирил Экхофф
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