Одна из лидер Общего зачета Кубка мира по биатлону, норвежка Тирил Экхофф приостановила карьеру. Причина – проблемы со здоровьем.

Об этом заявил врач сборной Норвегии по биатлону Аасне Фенне Хоксруд после консультации с руководством федерации.

"Когда она вернется, мы пока не знаем. Она получает хорошее наблюдение и всю помощь, которую она может получить. Мы, конечно, надеемся, что Тириль скоро поправится" – сказал он.

Биатлонный сезон стартует уже 29 ноября индивидуалкой у мужчин.