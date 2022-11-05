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Тирил Экхофф приостановила карьеру
У норвежки проблемы
Sven Hoppe / dpa / Global Look Press
Одна из лидер Общего зачета Кубка мира по биатлону, норвежка Тирил Экхофф приостановила карьеру. Причина – проблемы со здоровьем.
Об этом заявил врач сборной Норвегии по биатлону Аасне Фенне Хоксруд после консультации с руководством федерации.
"Когда она вернется, мы пока не знаем. Она получает хорошее наблюдение и всю помощь, которую она может получить. Мы, конечно, надеемся, что Тириль скоро поправится" – сказал он.
Биатлонный сезон стартует уже 29 ноября индивидуалкой у мужчин.
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