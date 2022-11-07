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Пидрочный пропустит заключительный сбор перед стартом сезона
У спортсмена травма
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный не поехал с командой на заключительный этап подготовки к старту сезона 2022/23.
"Еще на сборе у Рамзау получил травму. Дома прошел медобследование, оказалось, что все очень серьезно. Думали, что до начала сбора успею вылечиться, но не успел, поэтому остался, чтобы продолжить лечение".
Первый этап Кубка мира по биатлону стартует 29 ноября.
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Источник:XSport.ua
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