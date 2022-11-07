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Пидручный пропустит заключительный сбор перед стартом сезона

Биатлон
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У спортсмена травма

Пидручный пропустит заключительный сбор перед стартом сезона

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный не поехал с командой на заключительный этап подготовки к старту сезона 2022/23.

"Еще на сборе у Рамзау получил травму. Дома прошел медобследование, оказалось, что все очень серьезно. Думали, что до начала сбора успею вылечиться, но не успел, поэтому остался, чтобы продолжить лечение".

Первый этап Кубка мира по биатлону стартует 29 ноября.

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В статье: Дмитрий Пидручный
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Источник:
XSport.ua

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