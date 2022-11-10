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Дмитрий Пидручный может завершить карьеру

Биатлон
(2 голосов)

Это случится, если его выберут президентом ФБУ

Дмитрий Пидручный может завершить карьеру

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион мира-2019, капитан мужской сборной Украины Дмитрий Подручный может завершить карьеру спортсмена, если он станет новым президентом Федерации биатлона Украины (ФБУ).

Вы планируете еще тягаться в этом сезоне, если станете президентом федерации?

Все лето я готовился к этому сезону, поскольку сначала ФБУ приняла решение о переносе выборов, которые должны были состояться уже после окончания военного положения.

Но потом она почему-то спонтанно решила проводить их. И где-то потому, что все это время я готовился и команда тоже на меня рассчитывает, думаю, что, независимо от результатов выборов, я с удовольствием помогу сборной.

Возможно, еще сезон буду выступать, чтобы подстраховать и передать опыт своим коллегам по команде.

Но конечно, если мы выигрываем выборы, это решение мы примем вместе с президиумом и моей командой. Посмотрим на вызовы, стоящие перед нами, насколько я смогу совмещать в сезоне эту работу.

Нам нужно понимать, что в принципе федерация и министерство уже зарядили команду на сезон, все организовано.

Ибо основная работа федерации, как и спортсмена, проходит весной и летом, когда идет подготовка к сезону, а зимой мы уже пожинаем плоды этого труда.

Потому, думаю, в любом случае, если у меня сильная команда, она сможет меня подстраховать.

И в телефонном режиме 24/7 мы с командой сможем решать проблемы, которые будут стоять перед нами.

Но конкретное решение мы уже примем вместе в зависимости от того, каков будет результат выборов.

Напомним, выборы нового президента ФБУ пройдут 14 ноября.

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В статье: Дмитрий Пидручный
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Источник:
Obozrevatel

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