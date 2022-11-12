Дмитрий Пидручный: Я знаю все проблемы биатлона

Капитан мужской сборной Украины по биатлону, кандидат на должность главы Федерации биатлона Украины Дмитрий Пидручный рассказал, почему именно он должен занять этот пост. Его слова цитирует Обозреватель:

"Я почти 20 лет в этом спорте, и эти годы дают о себе знать. Можно сказать, что я уже слился с биатлоном, поэтому знаю все его проблемы – от самого низкого уровня и до топ-спортсмена. У меня жена сейчас работает тренером по биатлону.

И я вижу на ее примере, что сегодня проблеме те же, что были тогда, когда я начинал заниматься. К сожалению, за эти 20 лет мало что изменилось. Поэтому с весны я много общался с тренерами и судьями и знаю об их сетованиях и о том, что им нужно.

Конечно, я готовлю программу развития биатлона – как ее вижу, как видит моя команда. Мы для себя определяем основные цели и пункты, над которыми нужно работать в первую очередь, уже сейчас. Чтобы начать двигаться и запустить некоторые реформы в биатлоне и чтобы он начал развиваться.

Есть пункты, рассчитанные на более длительный период и требующие более глубокого изучения. И даже определенные изменения в нормативных документах и ​​законодательстве.

Кстати, уже готовятся изменения, касающиеся пневматического биатлона. Мы работаем над каждым пунктом программы, чтобы реализовать его максимально качественно, быстро и без ошибок" – сказал он.