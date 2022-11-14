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Пидручный: Думаю, что у меня и моего оппонента самое главное – это запустить развитие регионов
Дмитрий рассказал, что хотел бы изменить после того, как станет президентом
Фото: Obozrevatel
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал, чего ожидает от выборов президента Федерации биатлона Украины.
– Я думаю, что у меня и у моего оппонента самое главное – это запустить развитие регионов, потому что это фундамент для нашего биатлона, как мы видим по результатам последних лет национальной команды, по количеству участников на национальных чемпионатах Украины.
У нас с этим очень большие проблемы. Детей-спортсменов не хватает, поэтому для меня и команды это приоритетная задача.
– Добавляет ли поддержка болельщиков моральную уверенность?
– Конечно, поддержка очень придает уверенность, но мы должны понимать, что голосуют, к сожалению, не болельщики и не спортсмены, а делегаты от областных федераций.
– Чего больше всего опасаешься на этих выборах?
– На самих выборах я ничего не боюсь, я готов к ним, мы довольно много об этом разговаривали с командой, рассматривали разные варианты развития.
Конечно, не всегда все идет по сценарию, но я не боюсь. Мы чисты перед украинским биатлоном и обществом, поэтому нам, в отличие от других, нечего бояться.
– Почему ФБУ решила проводить выборы без прессы?
– Я не знаю, возможно, ФБУ какая-то военная организация стала что ли, есть что скрывать. В уставе четко прописано, что это прозрачная организация, но, к сожалению, мы видим, что по факту это не совсем так.
Надо спрашивать действующего президента или президиум. Возможно, они чего-то опасаются, – сказал Подручный.
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