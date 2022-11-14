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Пидручный: Думаю, что у меня и моего оппонента самое главное – это запустить развитие регионов

Биатлон
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Дмитрий рассказал, что хотел бы изменить после того, как станет президентом

Пидручный: Думаю, что у меня и моего оппонента самое главное – это запустить развитие регионов

Фото: Obozrevatel

Новина українською

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал, чего ожидает от выборов президента Федерации биатлона Украины.

– Я думаю, что у меня и у моего оппонента самое главное – это запустить развитие регионов, потому что это фундамент для нашего биатлона, как мы видим по результатам последних лет национальной команды, по количеству участников на национальных чемпионатах Украины.

У нас с этим очень большие проблемы. Детей-спортсменов не хватает, поэтому для меня и команды это приоритетная задача.

– Добавляет ли поддержка болельщиков моральную уверенность?

– Конечно, поддержка очень придает уверенность, но мы должны понимать, что голосуют, к сожалению, не болельщики и не спортсмены, а делегаты от областных федераций.

– Чего больше всего опасаешься на этих выборах?

– На самих выборах я ничего не боюсь, я готов к ним, мы довольно много об этом разговаривали с командой, рассматривали разные варианты развития.

Конечно, не всегда все идет по сценарию, но я не боюсь. Мы чисты перед украинским биатлоном и обществом, поэтому нам, в отличие от других, нечего бояться.

– Почему ФБУ решила проводить выборы без прессы?

– Я не знаю, возможно, ФБУ какая-то военная организация стала что ли, есть что скрывать. В уставе четко прописано, что это прозрачная организация, но, к сожалению, мы видим, что по факту это не совсем так.

Надо спрашивать действующего президента или президиум. Возможно, они чего-то опасаются, – сказал Подручный.

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В статье: Дмитрий Пидручный
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Источник:
Tribuna

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