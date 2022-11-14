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Иван Крулько стал новым президентом Федерации биатлона Украины

Биатлон
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За него проголосовали 58 делегатов

Иван Крулько стал новым президентом Федерации биатлона Украины

Новина українською

Новым президентом Федерации биатлона Украины избран парламентарий Иван Крулько, сообщает Ассоциация спортивных журналистов Украины.

За Крулько проголосовали 58 делегатов XII отчетно-выборной конференции ФБУ. За другого кандидата - чемпиона мира Дмитрия Пидручного - проголосовало только 27 делегатов.

Напомним, что последние 24 года Федерацию биатлона Украины возглавлял Владимир Бринзак.

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