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Расписание первого этапа Кубка мира 2022/2023 по биатлону
Праздник возвращается
Фото - НОК
Уже 29 ноября в шведском Эстерсунде стартует новый биатлонный сезон – 2022/2023.
Вашему вниманию расписание первого этапа соревнований:
29 ноября, вторник
14:15. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
30 ноября, среда
14:15. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
1 декабря, четверг
12:00. Эстафета 4 x 7.5 км, мужчины
14:35. Эстафета, 4 x 6 км, женщины
3 декабря, суббота
11:45. Спринт, 10 км, мужчины
14:45. Спринт, 7.5 км, женщины
4 декабря, воскресенье
13:15. Гонки преследования, 12.5 км, мужчины
15:15. Гонки преследования, 10 км, женщины
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