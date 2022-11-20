 Расписание первого этапа Кубка мира 2022/2023 по биатлону ᐉ UA-Футбол
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Расписание первого этапа Кубка мира 2022/2023 по биатлону

Биатлон
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Расписание первого этапа Кубка мира 2022/2023 по биатлону

Фото - НОК

UA-Футбол
Новина українською

Уже 29 ноября в шведском Эстерсунде стартует новый биатлонный сезон – 2022/2023.

Вашему вниманию расписание первого этапа соревнований:

29 ноября, вторник

14:15. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

30 ноября, среда

14:15. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

1 декабря, четверг

12:00. Эстафета 4 x 7.5 км, мужчины

14:35. Эстафета, 4 x 6 км, женщины

3 декабря, суббота

11:45. Спринт, 10 км, мужчины

14:45. Спринт, 7.5 км, женщины

4 декабря, воскресенье

13:15. Гонки преследования, 12.5 км, мужчины

15:15. Гонки преследования, 10 км, женщины

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В статье: Кубок мира по биатлону
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