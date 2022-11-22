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Сборная Украины по биатлону назвала состав на этап Кубка мира
Нашу команду будут представлять 6 спортсменов
Фото: Obozrevatel
Мужская сборная Украины по биатлону назвала состав команды на первый этап Кубка мира сезона 2022/23. Напомним, соревнования начнутся 29 ноября в финском Контиологте.
У Украины будет квота в пять биатлонистов на старт личных гонок Кубка мира и право заявить шесть всего на этап.
Состав:
Дмитрий Пидручный
Антон Дудченко
Богдан Цымбал
Артем Прима
Тарас Лесюк
Денис Насико
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Источник:Sport.ua
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