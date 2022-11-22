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Сборная Украины по биатлону назвала состав на этап Кубка мира

Биатлон
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Нашу команду будут представлять 6 спортсменов

Сборная Украины по биатлону назвала состав на этап Кубка мира

Фото: Obozrevatel

Новина українською

Мужская сборная Украины по биатлону назвала состав команды на первый этап Кубка мира сезона 2022/23. Напомним, соревнования начнутся 29 ноября в финском Контиологте.

У Украины будет квота в пять биатлонистов на старт личных гонок Кубка мира и право заявить шесть всего на этап.

Состав:

Дмитрий Пидручный

Антон Дудченко

Богдан Цымбал

Артем Прима

Тарас Лесюк

Денис Насико

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В статье: Артем Прима Дмитрий Пидручный Антон Дудченко Богдан Цымбал
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Источник:
Sport.ua

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