Сборная Украины по биатлону назвала состав на этап Кубка мира

Мужская сборная Украины по биатлону назвала состав команды на первый этап Кубка мира сезона 2022/23. Напомним, соревнования начнутся 29 ноября в финском Контиологте.

У Украины будет квота в пять биатлонистов на старт личных гонок Кубка мира и право заявить шесть всего на этап.

Состав:

Дмитрий Пидручный

Антон Дудченко

Богдан Цымбал

Артем Прима

Тарас Лесюк

Денис Насико