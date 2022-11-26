Женская сборная Украины объявила состав на первый этап Кубка мира

Женская сборная Украины по биатлону объявила стартовый состав на первый этап Кубка мира 2022/2023, который пройдет с 29 ноября по 4 декабря в финском Контиолахти.

Так, нашу страну представят:

Юлия Джима, Елена Белосюк, Дарья Блашко, Ирина Петренко, Анна Кривонос.

Анастасия Меркушина пропустит первый этап из-за болезни.