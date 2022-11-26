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Женская сборная Украины объявила состав на первый этап Кубка мира

Биатлон
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Ждем старта

Женская сборная Украины объявила состав на первый этап Кубка мира

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины по биатлону объявила стартовый состав на первый этап Кубка мира 2022/2023, который пройдет с 29 ноября по 4 декабря в финском Контиолахти.

Так, нашу страну представят:

Юлия Джима, Елена Белосюк, Дарья Блашко, Ирина Петренко, Анна Кривонос.

Анастасия Меркушина пропустит первый этап из-за болезни.

Напомним, что ранее Китай выиграл командный чемпионат мира по шахматам.

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В статье: сборная Украины по биатлону
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