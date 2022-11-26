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Санитра: Будем бороться за всех, кто дома защищает страну

Биатлон
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Желаем удачи

Санитра: Будем бороться за всех, кто дома защищает страну

xsport.ua

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал о психологическом состоянии команды перед стартом нового сезона 2022/2023. Его слова цитирует Суспільне:

"Все понимают, что этот сезон не только для украинского биатлона, но и для Украины очень сложен. Что спортсмены, все работающие в моей команде сделали максимум для того, чтобы мы могли хорошо представить страну на международных соревнованиях. Но нужно смотреть на это и с другой точки зрения: психологическое состояние команды не сравнимо ни с чем из прошлого.

Я, как тренер, ожидаю, что сложная военная ситуация в Украине повлияет на концентрацию, психологическую готовность спортсменов "продать" то, что мы отработали во время подготовки. Нам здесь, за границей, тоже не легко. У всех дома семьи, жены, дети, друзья. Умирают люди.

Эта ситуация влияет на атмосферу и работу команды. Каждый день просыпаемся, смотрим новости и переживаем за находящихся дома в Украине. Поэтому этот сезон будет для нас специфичен. Будем делать все для того, чтобы максимально проецировать это психологическое влияние на результаты и будем бороться за всех, кто дома защищает страну и борется за ее свободу" – сказал он.

Напомним, ранее женская сборная Украины объявила состав на первый этап Кубка мира.

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В статье: Юрай Санитра
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