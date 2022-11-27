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Главная арена первого этапа Кубка мира готова к гонкам. Фото

Биатлон
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Главная арена первого этапа Кубка мира готова к гонкам. Фото

Фото - facebook.com/Chiemgau-Arena

UA-Футбол
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Уже во вторник, 29 ноября, стартует первый этап Кубка мира 2022/2023 по биатлону. До 4 декабря спортсмены будут соревноваться в финском Контиолахти.

Фото главной арены соревнований появилось на официальной странице IBU в Instagram.

Напомним, ранее женская сборная Украины объявила состав на первый этап Кубка мира.

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В статье: Кубок мира по биатлону
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